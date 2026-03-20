Pechino Express 2026 pagelle seconda puntata | eliminati i Creator DJ in testa e crisi tra le Biondine

Nella seconda puntata di Pechino Express 2026, intitolata Oltre l’Oriente, le squadre affrontano una tappa di 238 chilometri sull’isola di Giava. I Creator sono stati eliminati, mentre il DJ si posiziona in testa alla classifica. Durante la puntata si è verificata anche una crisi tra le concorrenti conosciute come le Biondine.

La seconda puntata di Pechino Express 2026 – Oltre l’Oriente entra nel vivo con una tappa lunga 238 chilometri sull’isola di Giava. Tra prove faticose, litigi sempre più evidenti e nuove alleanze, la gara ha regalato momenti intensi fino all’eliminazione finale. Le DJ conquistano il primo posto, i Raccomandati si confermano tra i protagonisti e le Biondine sono sempre più vicine a una crisi definitiva. I concorrenti hanno attraversato Giava affrontando prove legate alla cultura locale, dalla danza balinese fino al rituale tradizionale nel fango. La tappa si è conclusa a Banyuwangi dopo una corsa contro il tempo che ha messo in difficoltà più di una coppia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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