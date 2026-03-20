Pechino Express 2026 Candelaria e Camila Solórzano | Ci piacerebbe rivedere nuovamente Costantino in gara – Intervista

Candelaria e Camila Solórzano sono le protagoniste della coppia “Le Albiceleste” in “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente”, disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Le due concorrenti hanno espresso il desiderio di rivedere Costantino in gara, durante un’intervista rilasciata in vista dell’inizio del programma.

Candelaria e Camila Solórzano, formano la coppia de “Le Albiceleste” di “ Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente ” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Candelaria e Camila Solórzano alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato. Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste) – Intervista su Pechino Express. Candelaria e Camila Solórzano, benvenute su SuperGuidaTV. Partiamo da Pechino Express: che esperienza è stata per voi? Candelaria: È stata davvero un’esperienza molto gratificante e arricchente. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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