Pauroso incidente sull’Aurelia feriti bimba di 2 anni e il padre

Questa mattina sull’Aurelia a Follonica si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’auto in direzione sud. A bordo c’erano una bambina di due anni e il padre, entrambi rimasti feriti nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno prestato assistenza e trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Follonica (Grosseto), 20 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina sull’ Aurelia a Follonica, in direzione sud. Un’auto con a bordo un uomo e la figlia di 2 anni, per cause che ancora non sono state chiarite, è finita fuori strada. Non risulta che ci siano altri veicoli coinvolti: l’uomo alla guida avrebbe fatto tutto da solo. Impressionante lo stato della vettura, semidistrutta nel violento impatto contro il guard-rail, accartocciato così come il frontale dell’auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica e la Croce Rossa. Le condizioni dei due feriti sono in corso di valutazione. Sul luogo dell’incidente presente anche la polizia stradale per gli accertamenti del caso e la gestione della viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pauroso incidente sull’Aurelia, feriti bimba di 2 anni e il padre Articoli correlati Incidente sull’Aurelia a Follonica, due feriti trasportati in ospedaleFollonica, 10 febbraio 2026 – Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la vecchia Aurelia a Follonica, all’altezza... Incidente a Arezzo oggi: pauroso scontro e sei feriti, interviene l’elisoccorsoArezzo, 10 marzo 2026 – Pauroso incidente intorno alle 17 di martedì 10 marzo sulla Statale Senese Aretina. Altri aggiornamenti su Pauroso incidente Incidente sull’Aurelia: motociclista ferito, attivato anche l’elisoccorso PegasoPaura nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 1 Aurelia. Intorno alle ore 14:10, i soccorsi del 118 della Asl Toscana sud est sono stati attivati per un incidente stradale avvenuto al chilometro ... corrieredimaremma.it Albenga, incidente mortale sull’Aurelia Bis: muore 50enneIncidente mortale sull'Aurelia Bis tra Albenga e Villanova: perde la vita Roberto Zanon, 50 anni. Rilievi in corso per ricostruire la dinamica del sinistro. ligurianotizie.it