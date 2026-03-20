Paura su un volo Delta 4 feriti in fase di atterraggio | cosa è successo

Durante l’atterraggio a Sidney, un volo Airbus di Delta Airlines proveniente da Los Angeles ha subito una turbolenza intensa, causando il ferimento di quattro assistenti di volo. I passeggeri sono rimasti illesi, ma l’episodio ha generato momenti di panico a bordo. Non ci sono stati altri feriti o danni all’aereo, e l’atterraggio è proseguito senza ulteriori problemi.

Si sono registrati attimi di panico su un volo Airbus della Delta Airlines decollato da Los Angeles e diretto a Sidney: in fase di atterraggio allo scalo australiano, infatti, una forte turbolenza ha provocato il ferimento di quattro assistenti di volo, illesi tutti i passeggeri. Cosa è successo. L'Airbus A350 del volo Delta 41 trasportava 245 passeggeri, nessuno dei quali ha riportato ferite, e 15 membri dell’equipaggio. Il sito web specializzato Flightradar24 ha mostrato che l'aereo è atterrato poco dopo le 6:40 ora locale, fermandosi alle 6:47. “Le ambulanze sono state chiamate all'aeroporto intorno alle 6:45 del mattino”, ha dichiarato ai media internazionali un portavoce del servizio di ambulanze del Nuovo Galles del Sud. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura su un volo Delta, 4 feriti in fase di atterraggio: cosa è successo Articoli correlati Forte turbolenza durante l’atterraggio a Sydney: diversi feriti su un volo Delta AirlinesAlcuni assistenti di volo sono rimasti feriti, i passeggeri illesi: il servizio di ambulanza del Nuovo Galles del Sud ha fatto sapere di aver... Aereo perde la ruota durante l'atterraggio: paura a bordo di un volo della United Airlines. Cosa è successoPaura all'aeroporto di Orlando, in Florida, dove un aereo della United Airlines ha perso una ruota durante le fasi di atterraggio. Contenuti e approfondimenti su Paura su un volo Delta 4 feriti in fase... Temi più discussi: Paura su aereo Ryanair proveniente da Catania: atterraggio d'emergenza a Malpensa; Paura a bordo di un volo Ryanair Catania-Milano : atterraggio d'emergenza a Malpensa; Problemi a un carrello, scatta l’atterraggio di emergenza a Malpensa; Paura a Malpensa, l'aereo Ryanair atterra in emergenza: ambulanze in pista e panico a bordo. Paura sul volo Delta, violenta turbolenza in fase di atterraggio: feriti 4 assistenti di voloGrande paura a bordo del volo Delta 41 da Los Angeles a Sydney, scosso da una violenta turbolenza durante la discesa finale verso ... msn.com Diversi feriti su un volo in atterraggio a Sydney per una turbolenzaDiverse persone sono rimaste ferite dopo che un volo della Delta Airlines da Los Angeles a Sydney è stato colpito da una forte turbolenza. (ANSA) ... ansa.it - Spaventoso frontale, due feriti - Paura nella notte, tra Cavarzere e Adria. #incidentestradale #cavarzere #adria - facebook.com facebook Le strappano la collana e cade a terra: paura per una passante in pieno centro x.com