Un attaccante di 35 anni, esordiente in Serie B con l'Avellino, ha segnato il suo primo gol contro il Sudtirol. La rete ha permesso alla squadra di superare in classifica anche giocatori come Mbappé e Lewandowski. La partita ha visto il giocatore irpino protagonista, con il suo nome che ha fatto notizia per il primo centro in questa stagione.

L’immagine più bella di Avellino-Sudtirol è al minuto 24: Patierno riceve sul secondo palo un cross di Biasci, colpisce al volo e realizza il suo primo gol in Serie B a 35 anni. L’attaccante biancoverde corre a esultare sotto la curva, tutto il Partenio urla il suo cognome. In tribuna, le piccole Matilde e Clelia piangono lacrime di gioia: sono le figlie del bomber classe ’91. Non si perdono una partita di papà Cosimo, fanno sempre il tifo per lui, di solito in tv. Stavolta erano allo stadio, al suo fianco in questo giorno speciale: "Ho desiderato tantissimo questo gol. Sono felice perché in tribuna c'erano mia moglie e le mie figliolette per la prima volta in stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Patierno, la prima rete dell'Haaland di Avellino che ha sorpassato anche Mbappé e Lewandowski

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