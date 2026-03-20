Passaggio suicida del Genk e Vincenzo Grifo porta il Friburgo ai quarti

Vincenzo Grifo, capitano del Friburgo, ha segnato una doppietta nel match contro il Genk, valido per gli ottavi di Europa League, conclusosi con un risultato di 5-1 in favore della squadra tedesca. La partita si è giocata in Germania e ha visto il Friburgo avanzare ai quarti di finale della competizione europea. Grifo ha contribuito significativamente alla vittoria con le sue reti e le sue azioni offensive.

L'attaccante italiano e capitano del Friburgo Vincenzo Grifo protagonista nel match vinto 5-1 contro il Genk per gli ottavi di Europa League. A inizio secondo tempo l'errore che apre alla goleada dei tedeschi: passaggio suicida in area di rigore su cui si avventa proprio Grifo per il gol del momentaneo 3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Passaggio suicida del Genk e Vincenzo Grifo porta il Friburgo ai quarti Articoli correlati Pronostico Friburgo-Genk: vittoria e passaggio del turnoFriburgo-Genk è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico La sconfitta per uno a zero sul... Friburgo-Genk (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Grifo e compagni cercano la rimonta sugli SmurfenMomento decisamente poco brillante per il Friburgo di Schuester che è chiamato quest’oggi a rimontare lo svantaggio subito nella gara d’andata contro...