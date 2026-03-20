Passaggio suicida del Genk e Vincenzo Grifo porta il Friburgo ai quarti

Da gazzetta.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincenzo Grifo, capitano del Friburgo, ha segnato una doppietta nel match contro il Genk, valido per gli ottavi di Europa League, conclusosi con un risultato di 5-1 in favore della squadra tedesca. La partita si è giocata in Germania e ha visto il Friburgo avanzare ai quarti di finale della competizione europea. Grifo ha contribuito significativamente alla vittoria con le sue reti e le sue azioni offensive.

L'attaccante italiano e capitano del Friburgo Vincenzo Grifo protagonista nel match vinto 5-1 contro il Genk per gli ottavi di Europa League. A inizio secondo tempo l'errore che apre alla goleada dei tedeschi: passaggio suicida in area di rigore su cui si avventa proprio Grifo per il gol del momentaneo 3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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