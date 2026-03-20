pasqua golosa le delizie che raccontano la magica sicilia

Durante la Pasqua, le ricette siciliane si riempiono di sapori intensi e tradizionali. Le arance e i limoni canditi sono protagonisti delle preparazioni, insieme alle mandorle e al cioccolato, che si combinano in dolci tipici. Il pistacchio aggiunge un tocco delicato, rendendo ogni specialità autentica e riconoscibile. Questi ingredienti rappresentano alcuni dei gusti più amati della cucina dolciaria dell’isola.

Il tocco agrumato delle arance e dei limoni canditi, la dolcezza delle mandorle, l’abbraccio del cioccolato, il guizzo delicato del pistacchio. I profumi e i sapori della Sicilia più autentica sono i protagonisti delle colombe della Pasticceria Amodei, immersa nell’entroterra agrigentino a Santa Margherita di Belice. Creazioni esclusive che conquistano al primo assaggio – così come i panettoni e la pasticceria fresca e secca – i palati più esigenti, gli intenditori e i golosi di tutte le età, guidandoli in un viaggio che racconta di passione, ricerca e artigianalità. "Tutto inizia nel 1997 quando, quasi per gioco, mi sono avvicinato a questo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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