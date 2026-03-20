Un messaggio di affetto pubblicato sui social ha suscitato emozioni intense. Il compagno, Emanuel Lo, coreografo e ballerino, ha condiviso una dedica dedicata a lei, che lei ha letto e si è commossa. La coppia è insieme dal 2004 e la sua testimonianza ha attirato l’attenzione di molti. La pubblicazione ha generato reazioni di tenerezza tra i follower.

U na dedica piena d’amore pubblicata sui social, che ha fatto commuovere Giorgia. A fargliela, il compagno Emanuel Lo, coreografo e ballerino al suo fianco dal 2004. L’occasione è stata il concerto che la cantante ha tenuto lo scorso 16 marzo al Palazzo dello Sport di Roma, parte di una stagione fitta di esibizioni per l’artista. La nuova era di Giorgia: con il nuovo disco “G” riparte alla conquista dei palasport X Leggi anche › Giorgia, l’estate, l’amore con Emanuel Lo. I follower: «Più coppie come voi» Emanuel Lo a Giorgia: «Sei pazzesca». Emanuel Lo ha pubblicato su Instagram un breve video della compagna, sulle note di Come saprei. « La prima volta ti ho vista a Sanremo con E poi », ha esordito il ballerino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Parole piene d'amore e lei si è commossa.

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