Le piccole botteghe del Parmigiano Reggiano chiedono regole più flessibili per l’e-commerce, sostenendo che anche loro devono poter valorizzare il prodotto. La richiesta riguarda un disciplinare differenziato, che tenga conto delle specificità di ogni realtà, rispetto alle norme attuali, che sono uguali per tutti. La proposta mira a facilitare la vendita online del formaggio, mantenendo comunque la tutela del prodotto.

"Perché non mettere alla pari grande distribuzione organizzata e piccole botteghe, che hanno la voglia e il dovere di valorizzare il Parmigiano Reggiano? Magari con un disciplinare che non sia unico per tutti, ma distinto e proporzionale in base alle esigenze di ciascuno". A porsi questa domanda è Andrea Benassi, 25 anni, terza generazione della Antica Macelleria Bonini di Casina. Sempre legato alla tradizione e alla cura per la qualità del prodotto, il suo sguardo fresco ha portato la storica attività ad avere anche più visibilità sui social. Ed è proprio su Instagram che Benassi ha pubblicato un video, riguardo l’impossibilità per i commercianti di tagliare a mano e vendere online le singole punte di Parmigiano Reggiano confezionate sottovuoto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Parmigiano Reggiano e l’e-commerce. La richiesta delle piccole botteghe: "Le regole siano meno rigide"

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