parkinson tutte le strategie di prevenzione tra genetica ambiente e stili di vita

Durante la Settimana del Cervello, in programma dal 16 al 22 marzo, si approfondiscono le strategie di prevenzione del Parkinson, considerando fattori genetici, ambientali e stili di vita. La campagna mira a sensibilizzare sull’importanza di adottare comportamenti salutari e a promuovere la ricerca dedicata alle malattie neurologiche. L’iniziativa coinvolge esperti e istituzioni che condividono informazioni e strumenti per contrastare questa patologia.

È in corso la Settimana del Cervello (16-22 marzo), con l’obiettivo di consolidare una strategia condivisa per rispondere al peso crescente delle patologie neurologiche. Numerosi i temi di cui si parla, dal decadimento cognitivo fino alla malattia di Alzheimer, alle patologie cerebrovascolari ed alla Malattia di Parkinson, che è oggi una delle principali malattie neurodegenerative al mondo e rappresenta la seconda causa di disabilità motoria nell’adulto dopo l’ictus. Gli esperti della Sin (Società Italiana di Neurologia) fanno il punto in occasione della Brain Awareness Week e insieme a Croce Rossa Italiana e Fondazione Aletheia promuovono un accordo per favorire la prevenzione neurologica, attraverso stili di vita salutari e una corretta alimentazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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