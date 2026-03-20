Parcheggiavano con i permessi dei disabili a Frosinone senza averne diritto smascherati e multati

A Frosinone, la Polizia ha individuato diversi veicoli parcheggiati con permessi disabili falsi o usati senza autorizzazione. Durante i controlli, sono state elevate multe a chi aveva utilizzato indebitamente i permessi e a chi aveva parcheggiato senza averne diritto. Nessun dettaglio su eventuali denunce o provvedimenti ulteriori.

È di numerose sanzioni amministrative il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Frosinone, dove sono stati verificati i permessi di parcheggio per disabili, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e contrastare gli abusi. Controlli intensificati nelle aree ferroviarie Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dall’inizio dell’anno sono stati intensificati i controlli nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria del capoluogo. Gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria hanno svolto quotidiane attività di prevenzione, concentrando l’attenzione sui contrassegni di parcheggio per disabili. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parcheggiavano con i permessi dei disabili a Frosinone senza averne diritto, smascherati e multati Articoli correlati Occupano un appartamento senza averne diritto a Frosinone, due uomini denunciati per invasione arbitrariaDue uomini sono stati denunciati per invasione arbitraria di terreni e/o edifici a Frosinone dopo che una segnalazione ha portato la Polizia di Stato... Varese – Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne dirittoNove persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Luino per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza, per un ammontare...