Parcheggiavano con i permessi dei disabili a Frosinone senza averne diritto smascherati e multati

Da virgilio.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Frosinone, la Polizia ha individuato diversi veicoli parcheggiati con permessi disabili falsi o usati senza autorizzazione. Durante i controlli, sono state elevate multe a chi aveva utilizzato indebitamente i permessi e a chi aveva parcheggiato senza averne diritto. Nessun dettaglio su eventuali denunce o provvedimenti ulteriori.

È di numerose sanzioni amministrative il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria di Frosinone, dove sono stati verificati i permessi di parcheggio per disabili, con l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone con disabilità e contrastare gli abusi. Controlli intensificati nelle aree ferroviarie Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dall’inizio dell’anno sono stati intensificati i controlli nelle zone adiacenti alla stazione ferroviaria del capoluogo. Gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria hanno svolto quotidiane attività di prevenzione, concentrando l’attenzione sui contrassegni di parcheggio per disabili. 🔗 Leggi su Virgilio.it

parcheggiavano con i permessi dei disabili a frosinone senza averne diritto smascherati e multati
© Virgilio.it - Parcheggiavano con i permessi dei disabili a Frosinone senza averne diritto, smascherati e multati

Articoli correlati

Occupano un appartamento senza averne diritto a Frosinone, due uomini denunciati per invasione arbitrariaDue uomini sono stati denunciati per invasione arbitraria di terreni e/o edifici a Frosinone dopo che una segnalazione ha portato la Polizia di Stato...

Varese – Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne dirittoNove persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Luino per aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza, per un ammontare...

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.