Paralimpiadi 2026 lo spazio dedicato alle Azzurre nei tg si ferma al 14%

Durante i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, le notizie trasmesse dai telegiornali italiani sulla partecipazione femminile nello sport sono state il 14% del totale. La copertura dedicata alle atlete italiane si è concentrata principalmente sulle discipline invernali, con un’attenzione maggiore rispetto alle altre categorie. La presenza delle donne nello spazio sportivo dei tg ha mostrato un incremento rispetto alle edizioni precedenti.

I Giochi Invernali Milano Cortina 2026 riportano al centro dell’attenzione lo sport femminile con un aumento della visibilità delle atlete (58% contro il 42% degli atleti) e delle discipline sportive femminili nei tg italiani. La copertura tra competizioni femminili e maschili, secondo uno studio dell’Osseravorio di Pavia, è stata equilibrata: la maggior parte dei servizi analizzati ha raccontato le competizioni senza una netta prevalenza di genere. E anche le voci femminili e maschili sono state bilanciate: 49% le donne intervistate e 51% gli uomini. Diversamente il racconto dei Giochi Paralimpici si sviluppa si caratterizza per una forte selettività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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