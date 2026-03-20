Durante il weekend della Serie A, l’attenzione si è spostata verso le novità di Gattuso, che ha fatto debutti e grandi ritorni tra palestra, chiesa e altri luoghi. Le sue attività e le sue scelte hanno attirato l’interesse di tifosi e addetti ai lavori, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle sue prossime mosse. La scena calcistica si prepara a vivere un nuovo capitolo legato al suo nome.

Anche se il weekend della Serie A è appena iniziato, l’attenzione di molti si è già spostata alle 20.45 di giovedì 26 marzo, quando alla New Balance Arena di Bergamo l’Italia di Gattuso inizierà il cammino nei playoff per conquistare un posto ai mondiali 2026. Le convocazioni dei 28 giocatori che proveranno a superare Irlanda del Nord e la vincente tra Galles e Bosnia Erzegovina hanno già fatto sollevare parecchi sopraccigli. L’ex tecnico del Napoli ha infatti convocato il giovane talento del Cagliari Marco Palestra ma anche un giocatore che non vestiva la maglia della Nazionale da anni, Federico Chiesa. Vediamo quindi le scelte del Ct, le esclusioni eccellenti e come stanno andando questi nuovi arrivati cui si affiderà l’Italia in questi cruciali playoff. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Palestra, Chiesa e gli altri: le novità di Gattuso tra debutti e grandi ritorni

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