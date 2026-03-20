Palermo ecomostro di amianto in pieno centro | scattano i sigilli all' ex polo elettronico del BdS

Le forze di polizia di Palermo hanno messo i sigilli all’ex polo elettronico del Banco di Sicilia, di proprietà di una società, a causa di sospette irregolarità nella gestione dell’amianto. L’edificio si trova nel centro cittadino, vicino a scuole e abitazioni, e i controlli sono stati avviati dopo segnalazioni sulla presenza di un ecomostro di amianto.

I finanzieri del comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato l’ex Centro elettronico del Banco di Sicilia, acquisito da una società, per sospette irregolarità nelle operazioni di bonifica dell’amianto in una zona dove sono presenti abitazioni e scuole. I militari del 2° nucleo operativo metropolitano, dopo la denuncia di alcuni residenti tra via Gian Giacomo Adria e via Pietro Merenda, hanno effettuato un sopralluogo del complesso immobiliare interessato da operazioni di smantellamento, in pieno centro abitato. Dall’analisi della documentazione acquisita sarebbe emerso che le operazioni di bonifica sarebbero state realizzate in violazione delle normative vigenti, senza le necessarie cautele per lo smaltimento dell’amianto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Palermo, ecomostro di amianto in pieno centro: scattano i sigilli all'ex polo elettronico del BdS Articoli correlati Amianto a Palermo, scattano i sigilli all'ex centro elettronico del BdSI finanzieri del comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato l’ex Centro elettronico del Banco di Sicilia, acquisito da una società, per... Dai computer del Banco di Sicilia ai fantasmi dell'amianto, a Palermo c'è un ecomostro che fa ancora pauraA lungo è stata un'infrastruttura chiave per l'informatizzazione bancaria locale. Tutti gli aggiornamenti su Palermo ecomostro di amianto in pieno... Argomenti discussi: È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega. Amianto a Palermo, scattano i sigilli all'ex centro elettronico del BdSDenunciati il proprietario dell’immobile, il direttore dei lavori e il rappresentante legale dell’impresa ... msn.com Palermo, sequestro di un immobile per irregolarità nella bonifica dell’amiantoI Finanzieri hanno eseguito il sequestro di un immobile a Palermo per presunte irregolarità nella bonifica dell'amianto. newsicilia.it