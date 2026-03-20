Nella partita di ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna, i rossoblù hanno conquistato la vittoria con un gol di Cambiaghi al 111º minuto. Sono stati assegnati i voti ai giocatori, evidenziando i migliori e i peggiori in campo. La sfida si è conclusa con una notte da sogno per il Bologna, che ha portato a casa il risultato decisivo.

Kessié Juventus, la pista resta calda: il centrocampista è un obiettivo concreto dei bianconeri. Le ultime indiscrezioni Stankovic Inter, c’è la decisione definitiva sul riscatto in estate: e occhio al ruolo che Chivu vorrebbe ritagliargli! Mercato Juve, prende quota l’idea Spinazzola dal Napoli: ecco l’offerta che hanno in mente i bianconeri per farlo tornare a Torino! Modric, il regalo ai tifosi del Milan: «Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i nostri tifosi è un modo per restituire loro parte di questo affetto» Simonelli svela: «L’incontro tra allenatori, giocatori e arbitri è rinviato a fine stagione. Sul mancato rinvio della giornata di campionato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Roma Bologna, notte da sogno per i rossoblù! Cambiaghi la decide con un gol al 111?. I VOTI

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