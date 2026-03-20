Sabato 21 marzo 2026 alle 15:00 si affrontano Padova e Palermo in una partita di Serie B. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote sono state pubblicate, con i pronostici che indicano la possibilità di almeno un gol per parte. La sfida si presenta come un momento importante per entrambe le squadre, con obiettivi di salvezza e promozione ancora in gioco.

Tutto pronto per Padova–Palermo, sfida chiave di questo weekend di Serie B con punti pesanti in palio tra salvezza e ambizioni di promozione diretta non ancora sopite nonostante il 3-0 che i siciliani hanno subito a Monza la settimana scorsa. Ormai è ufficiale: la super corazzata Palermo, partita favorita per la promozione diretta, avrà il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Padova-Palermo (sabato 21 marzo 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte

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