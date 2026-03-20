Padel Parma | ai quarti derby azzurro tra Orsi e Parmigiani-Stellato

A Parma, nel corso del torneo Fip Silver Mediolanum Padel Cup, si disputeranno i quarti di finale femminili con un derby tra le giocatrici Orsi e Parmigiani-Stellato. La competizione si svolge al Pro Parma Sport Center e vede confrontarsi due squadre italiane in un match molto atteso. La partita rappresenta uno degli incontri più importanti della giornata.

Roma, 20 mar. (askanews) – Sarà derby azzurro nei quarti di finale femminili del Fip Silver Mediolanum Padel Cup in corso al Pro Parma Sport Center. Da una parte – si legge in una nota – Carolina Orsi, in coppia con la spagnola Letizia Manquillo, dall’altra Martina Parmigiani ed Emily Stellato, compagne di Nazionale e protagoniste di tanti successi con l’Italpadel. Orsi e Manquillo hanno superato il primo turno battendo le spagnole VazquezVera, mentre Parmigiani e Stellato si sono imposte con un netto 6-1, 6-0 su PattaciniScrinzi. Le tre azzurre condividono un percorso importante in Nazionale, con l’argento agli Europei 2024, il bronzo ai Mondiali dello stesso anno e un ulteriore bronzo europeo conquistato nel 2025. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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