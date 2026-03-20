otto bambini non si forma la classe il malcontento dei genitori

A Bagnacavallo, otto bambini non hanno ancora una classe di prima elementare attiva, poiché non si è formata una classe normale a causa della diminuzione delle nascite. Alcuni genitori si trovano così a dover gestire questa situazione, che deriva dalla diminuzione del numero di bambini iscritti. La questione sta creando malcontento tra i genitori coinvolti.

Meno nascite, meno bambini e, di conseguenza, meno classi: la denatalità continua a produrre effetti concreti anche sul territorio della Bassa Romagna, dove a Bagnacavallo un gruppo di genitori si trova oggi a fare i conti con la mancata attivazione di una prima elementare a tempo ‘normale’. La vicenda riguarda le famiglie dei bambini nati nel 2020 che, al momento dell’iscrizione alla scuola primaria, avevano scelto tra le due opzioni disponibili: tempo normale da 27 ore oppure tempo pieno da 40. Alla chiusura delle iscrizioni, però, è arrivata la comunicazione della dirigenza scolastica: la classe a tempo normale non partirà per mancanza di numeri sufficienti, fermi a otto iscritti a fronte dei quindici richiesti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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