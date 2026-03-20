ostensione messa solenne celebrata dal cardinale zuppi

Domenica alle 17, nella chiesa superiore di Assisi, si terrà una messa solenne presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. La cerimonia conclude il mese di venerazione pubblica delle spoglie di san Francesco, che sono state esposte nella basilica inferiore. La celebrazione coinvolgerà i fedeli e rappresentanti ecclesiastici presenti in città.

ASSISI - Sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a presiedere la messa solenne, domenica, alle 17, nella chiesa superiore, a conclusione del mese della venerazione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco nella basilica inferiore. Ultimi due giorni dunque per un evento che ha richiamato migliaia di persone prenotatesi da tutto il mondo per rendere omaggio al Poverello a ottocento anni dalla morte. Negli ultimi giorni, fra coloro che hanno reso omaggio alle spoglie ci sono state anche l’attrice Isabella Rossellini, Kerry Kennedy, figlia Robert Kennedy e presidentessa onoraria del Robert F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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