Sabato 21 marzo 2026 alle 18:30 si sfidano Osasuna e Girona in una partita valida per la giornata di campionato. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker indicano un leggero vantaggio per i padroni di casa. Entrambe le squadre, con 34 punti, si trovano nella fase finale della stagione, avendo ormai raggiunto una posizione di relativa tranquillità.

In maniera diversa e con percorsi dissimili, ma Osasuna e Girona si trovano nella stessa condizione quando devono affrontare l’ultimo decisivo tratto di stagione: entrambe le squadre hanno 34 punti e sono praticamente salve. I Navarri hanno avuto un rendimento altalenante ma non sono mai stati veramente coinvolti nelle zone più calde della classifica; i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Girona (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Navarri leggermente favoriti

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