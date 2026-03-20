Sabato 21 marzo 2026 alle ore 18:30 si gioca la partita tra Osasuna e Girona. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, con gli Osasuna leggermente favoriti. Entrambe le squadre hanno 34 punti e sono vicine alla salvezza, anche se hanno percorso strade diverse fino a questo punto della stagione.

In maniera diversa e con percorsi dissimili, ma Osasuna e Girona si trovano nella stessa condizione quando devono affrontare l’ultimo decisivo tratto di stagione: entrambe le squadre hanno 34 punti e sono praticamente salve. I Navarri hanno avuto un rendimento altalenante ma non sono mai stati veramente coinvolti nelle zone più calde della classifica; i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Osasuna-Girona (sabato 21 marzo 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Navarri leggermente favoriti

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