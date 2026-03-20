Oroscopo Aprile | Leone

L’oroscopo di aprile per i nati sotto il segno del Leone suggerisce che, con l’aumento della prospettiva, anche la percezione degli eventi quotidiani si modifica. La posizione delle stelle indica un periodo in cui si può osservare una trasformazione nel modo di affrontare le situazioni, con un occhio più aperto verso nuove possibilità e sfide. È un mese che invita a riflettere su come si interpreta ciò che si vive.

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Quando lo sguardo si amplia, cambia anche il modo in cui interpreti ciò che vivi. Questo periodo apre proprio questa possibilità: uscire da una visione limitata e rimettere in discussione convinzioni che non ti rappresentano più. Viaggi, studi, nuove esperienze o semplicemente nuove idee possono diventare il catalizzatore di questo cambiamento. Non è solo un movimento esterno, ma una ridefinizione interna del tuo orizzonte. Alcune opportunità professionali o progettuali emergono proprio da questa apertura, ma richiedono un atto di fiducia: non tutto è già definito, e proprio per questo è fertile. Lasciare spazio all’incertezza diventa parte del processo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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OROSCOPO 2026 PER IL SEGNO DEL LEONE

Una selezione di notizie su Oroscopo Aprile

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Voci, musica e la cultura del rispetto. Vi aspettiamo il 10 aprile alle ore 20:45 all' Auditorium Comunale di Altivole "Pier Miranda Ferraro". L'oroscopo dei pesci è una reading teatrale che parla a chi sa ascoltare. Tratto dal radiodramma di Ivan Cotroneo Voci: D - facebook.com facebook