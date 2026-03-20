oroscopo 20 22 marzo 2026

Dal 20 al 22 marzo 2026, l'oroscopo indica che l'Ariete si sente carico di energia e desideroso di uscire e vivere nuove esperienze. Tuttavia, si consiglia di moderare l'entusiasmo e di evitare di spingersi troppo oltre, anche nelle relazioni con gli altri. La fase di primavera porta entusiasmo, ma bisogna prestare attenzione a non esagerare.

? Ariete Aria di primavera = energia a mille. Hai voglia di uscire, fare, vivere. Occhio solo a non partire in quarta con tutto. anche con le persone.? Toro La primavera ti risveglia. ma con calma. Buon cibo, sole e relax: il tuo mood perfetto. E magari anche un piccolo flirt tra un aperitivo e l’altro.? Gemelli Sei ufficialmente in modalità “social”. Messaggi, incontri, chiacchiere: non ti fermi più. Attenzione solo a non perdere il filo. o qualcuno.? Cancro Primavera = cuore più leggero. Hai voglia di emozioni semplici e vere. Weekend perfetto per affetti, casa. e magari un po’ di romanticismo.? Leone Con il sole torni protagonista. Outfit primaverile, sorriso acceso e via: qualcuno ti noterà. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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