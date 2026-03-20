Il prezzo dell’oro ha subito un calo significativo dopo l’inizio del conflitto in Medio Oriente, scendendo dai massimi raggiunti alcune settimane prima. Questa riduzione si è verificata in modo rapido e deciso, con il mercato che ha reagito alle nuove tensioni geopolitiche. I trader e gli investitori hanno mostrato un cambiamento nelle strategie, influenzando immediatamente il valore del metallo prezioso.

L’inizio del conflitto mediorientale ha subito visto il prezzo dell’oro scendere dai picchi massimi raggiunti solo poche settimane prima. Se solo un mese fa, alla metà di febbraio, il metallo prezioso veniva scambiato a più di 5200 dollari l’oncia, nell’ultima settimana il valore è crollato, scendendo intorno ai 4570 dollari. Diversi i motivi che sembrano intaccare il ruolo dell’oro come bene rifugio, alcuni hanno a che fare con le decisioni della Federal Reserve, altri, invece sono probabilmente da ascrivere alle forti liquidazioni del metallo ora in corso dagli acquirenti mediorientali. Il paradosso della guerra. Quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato i primi attacchi contro l’Iran il 28 febbraio scorso, l’oro aveva reagito come da copione, salendo da 5. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Oro, ecco perché il valore del metallo prezioso è in forte calo

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