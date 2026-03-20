Il prestito destinato all’Ucraina da parte dell’Ungheria rimane ancora bloccato, mentre il rappresentante del Consiglio europeo ha dichiarato che nessuno può ricattarlo. Dall’ultimo rapporto sulla situazione tra i due paesi, non sono emerse novità significative. Durante l’incontro di giovedì a Bruxelles tra i leader europei, si è evidenziato un forte disaccordo riguardo alla posizione assunta dal primo ministro ungherese.

Dall’ultimo resoconto concernente Ungheria e Ucraina, la situazione non sembra essersi evoluta. Anzi, dall’incontro avvenuto giovedì a Bruxelles tra i leader europei è emerso profondo disaccordo per la presa di posizione del primo ministro ungherese. Viktor Orbán, infatti, è deciso a non voler dare il via libera al prestito da 90 miliardi destinato all’Ucraina. Il rischio è di compromettere l’intera credibilità delle istituzioni europee, poiché le stesse avevano già approvato il prestito. Orbán mantiene il veto sul prestito per l’Ucraina. Al termine del vertice di Bruxelles, i leader europei hanno esternato reazioni durissime che mettono in luce le tensioni delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Orbán, prestito per l’Ucraina ancora bloccato. Costa: «Nessuno può ricattare il Consiglio europeo»

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Nice, con il full campo di orb mi ha tankato dd la special di dodoria. Non è gesu cristo ma se ne creano altri per sta modalità devo dire che non mi dispiacerebbe affatto. x.com

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