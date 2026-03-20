Nella conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo, l’allenatore ha dichiarato di essere disponibile a discutere del rinnovo del contratto, ritenendo il momento opportuno per affrontare l’argomento. Ha sottolineato che le decisioni prese in questa fase sono di primaria importanza. Le sue parole sono state rivolte ai giornalisti presenti, senza aggiungere dettagli su eventuali accordi o trattative in corso.

Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Juventus -Sassuolo. Ecco le sue parole: “Quello che diventa sempre fondamentale sono le scelte che si vanno a fare. Mancano 9 partite, potremmo anche cambiare con 8500 minuti. A volte le scelte dei minuti, del momento dentro la partita siccome non potrai sempre essere al top e giocare sempre meglio degli avversari, individuare il momento fondamentale può darti l’apertura di un risultato. Per cui, scegliere, bisogna saper scegliere”. Le parole di Spalletti. Vlahovic e Thuram saranno disponibili? “Sono cose che valuteremo bene insieme, tra un po’ escono le convocazioni per cui lo saprete bene da lì. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ora Spalletti vuole parlare di contratto: “C’è tutta la mia disponibilità. È un momento corretto per discutere del rinnovo”

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