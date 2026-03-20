Ora Bezzecchi corre a bordo di un’Ape Il regalo dell’Aprilia al campione riminese

Dopo la vittoria a Buriram, nella prima gara dell’anno in MotoGp, è stato chiesto a Marco Bezzecchi se desiderasse una supercar come premio. In risposta, il campione riminese si è mostrato a bordo di un’Ape, un veicolo di dimensioni ridotte, ricevuto dall’Aprilia come regalo. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori e dei media, sottolineando un gesto insolito per un grande risultato sportivo.

Nelle interviste successive alla fantastica vittoria di Buriram, alla prima gara dell’anno in MotoGp, avevano chiesto a Marco Bezzecchi se – come premio per lo straordinario successo – volesse una supercar. Ma il Bez nazionale aveva risposto che sarebbe stato felicissimo di avere un’Ape car, giocando sulle parole, visto che l’Ape (come si chiama oggi) era diventata famosa come treruote da "competizione" ai tempi del giovane Valentino Rossi. E soprattutto Aprilia fa parte proprio del Gruppo Piaggio. Così è stato davvero facile organizzare una consegna – con la fattiva collaborazione di Muccioli & Co. di Misano – di un’Ape completamente personalizzata e serigrafata, il tutto orchestrato da Massimo Rivola, ceo di Aprilia Racing. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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