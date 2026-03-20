Nel 2020, un costruttore ha acquistato un’area destinata a ospitare un supermercato, ma successivamente si è proposto di sostituire l’opera con una scuola. Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto questa proposta di scambio, considerando la questione come un baratto tra opere diverse. La vicenda riguarda l’area di Centinarola, dove si era ipotizzato di realizzare il progetto commerciale.

Una scuola in cambio di un supermercato: ma il Tar boccia il "baratto" di Centinarola. Tutto nasce nel 2020 quando il costruttore aveva acquistato l’area in cui sarebbe dovuto sorgere un impianto commerciale. L’operazione nel dicembre 2020: i terreni erano stati pagati profumatamente sulla base di quello che è stato percepito da più parti come un accordo con l’allora sindaco Massimo Seri, oggi consigliere regionale. Ma quando il progetto arriva in Consiglio comunale il 30 maggio 2023 la porta si chiude: la variante urbanistica non passa e tutto salta. Si tratta di una delle partite più delicate degli ultimi anni. Da una parte le società proprietarie delle aree, Magazzini Gabrielli Spa e Cagimm Srl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Opere in cambio di un supermercato. Il Tar boccia il ’baratto’ di Centinarola

Articoli correlati

Il Tar boccia Città 30, il sindaco di Bologna: "Non faremo ricorso"Matteo Lepore annuncia che si adeguerà a quanto prescritto dalla pronuncia dei giudici amministrativi.

Leggi anche: Cava di Cagnano, il Tar boccia il ricorso presentato dai residenti

Contenuti utili per approfondire Opere in cambio di un supermercato Il...

Temi più discussi: Opere in cambio di un supermercato. Il Tar boccia il ’baratto’ di Centinarola; Il contributo di costruzione è collegato alla trasformazione del territorio e non al semplice rilascio del titolo edilizio.; Mutamento destinazione d’uso in zone rurali: permesso obbligatorio, DPR 380/2001.; Infrastrutture, Terzi: il Piano Lombardia ha anticipato il PNRR.

Cresce il gradimento per Pardini E’ l’apprezzamento dei cittadini per le opere e il cambio di passoSoddisfazione per lo scatto in avanti nella classifica de Il Sole 24 suo gradimento dei sindaci, ma nei pensieri di Mario Pardini c’è semmai quanto ancora da fare e anche le elezioni del 2027 che ... lanazione.it

L’agenda di Salvini: 26 miliardi di opere per la Campania26 miliardi di lavori in corso in Campania, 200 nel Mezzogiorno. È l’agenda del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini illustrata al Forum del Mattino. «Per la Campania ci sono ... ilmattino.it

Il sindaco fa il punto sulle opere realizzate e su quelle future e suona la carica in vista delle prossime elezioni - facebook.com facebook

Tre opere musicali raccontano dolore e rinascita nel concerto AriadiE20 alla Basilica di San Maurizio x.com