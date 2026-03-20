Un operaio è caduto da un'altezza di otto metri a Sant’Antonio Abate. L’incidente si è verificato in un cantiere, ma fortunatamente nessuna ferita grave è stata riportata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo coinvolto. La situazione ha destato preoccupazione tra i presenti, ma nessuna conseguenza grave si è successivamente verificata.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Un grave incidente si è verificato all’interno di un’azienda alimentare a Sant’Antonio Abate, dove un operaio trentenne è precipitato da un’altezza di circa 8 metri mentre lavorava all’installazione di pannelli fotovoltaici. L’uomo ha accidentalmente sfondato un lucernaio, causando la caduta. Immediate sono state le operazioni di soccorso, con l’intervento del personale del 118, che lo ha trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Napoli. Fortunatamente, l’operaio non è in pericolo di vita, ma ha subito diversi traumi che richiedono un ricovero in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Operaio cade otto metri a Sant’Antonio Abate: tragedia evitata per un soffio.

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Colleghe sulla provincia di Napoli, lato Castellammare Sant'Antonio Abate e simili, secondaria primo grado sostegno ( ho laurea in lingue) ce la facciamo con il trasferimento 8 anni di punteggio. Non ho figli ma se ho capito non contano i punti dei genitori. Fr - facebook.com facebook