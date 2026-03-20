Omicidio di via Pescaria per la prima volta a Bergamo sarà applicata la nuova legge sul femminicidio

Mercoledì 18 marzo a Bergamo, in via Pescaria, Valentina Sarto di 41 anni è stata uccisa a coltellate dal marito, Vincenzo Dongellini, all’interno della loro casa. Per la prima volta in città, verrà applicata la nuova legge sul femminicidio in seguito a questo omicidio. La vittima è deceduta nel luogo dell’aggressione, mentre l’aggressore è stato arrestato sul posto.

La mattina di mercoledì 18 marzo, in via Pescaria a Bergamo, Valentina Sarto, 41 anni, è stata uccisa a coltellate dal marito, Vincenzo Dongellini, all’interno della loro abitazione. Un fatto di sangue che ha scosso la città e che, sul piano giudiziario, rappresenterà una prima volta: sarà il primo caso in provincia di Bergamo in cui troverà applicazione la Legge 1812025, entrata in vigore lo scorso dicembre. La norma introduce nel codice penale il reato autonomo di femminicidio, riconoscendo la violenza contro le donne come fenomeno strutturale e non più episodico. leggi anche. Femminicidio di via pescaria Video: Valentina gridava “Lasciami in pace”, era stata dai carabinieri per capire come separarsi da quell’uomo violento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Aggiornamenti e notizie su Omicidio di via Pescaria per la prima...

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