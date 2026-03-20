Durante l’indagine sull’omicidio di Rogoredo, la Polizia Scientifica ha sequestrato sei telefoni cellulari nell’auto di servizio del poliziotto Carmelo Cinturrino, tra cui quello utilizzato la sera dell’omicidio di Abderrahim Mansouri. Gli agenti hanno analizzato i dispositivi per ricostruire i movimenti e le comunicazioni del poliziotto coinvolto. La presenza dei telefoni in auto è stata confermata dagli accertamenti tecnici.

AGI - Sono sei i telefoni cellulari analizzati dalla Polizia Scientifica e sequestrati nell'auto di servizio del poliziotto Carmelo Cinturrino, compreso quello che aveva la sera dell'omicidio di Abderrahim Mansouri. Ma sono numerosi gli altri dispositivi elettronici attualmente nella disponibilità della Squadra Mobile e che saranno successivamente oggetto di analisi investigativa. L’ agente, detenuto a San Vittore, è in attesa che il Tribunale del Riesame decida in queste ore sulla richiesta di scarcerazione con la concessione dei domiciliari presentata dai suoi legali. Il pesante quadro delle accuse. Il quadro delle accuse nei confronti del poliziotto sta diventando molto pesante con gli approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio di Rogoredo: Cinturrino aveva 6 telefoni cellulari nell'auto di servizio

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