Omicidio di Rogoredo | Cinturrino aveva 6 telefoni cellulari nell' auto di servizio

Durante le indagini sull’omicidio avvenuto a Rogoredo il 26 gennaio, la Polizia Scientifica ha sequestrato e analizzato sei telefoni cellulari trovati nell’auto di servizio del poliziotto coinvolto. Uno di questi era quello che Cinturrino aveva con sé la sera in cui è stato ucciso Abderrahim Mansouri. I dispositivi sono stati sottoposti a verifiche tecniche per approfondire le attività dell’indagato.

AGI - Sono sei i telefoni cellulari analizzati dalla Polizia Scientifica e sequestrati nell'auto di servizio del poliziotto Carmelo Cinturrino, compreso quello che aveva la sera dell'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 26 gennaio scorso nella zona del bosco di spaccio di Rogoredo. Ma sono numerosi gli altri dispositivi elettronici attualmente nella disponibilità della Squadra Mobile e che saranno successivamente oggetto di analisi investigativa. Intanto, l’ agente, detenuto a San Vittore, resta in carcere. Nel tardo pomeriggio di venerdì è arrivata la notizia che il Tribunale del Riesame ha confermato la misura cautelare per l'accusa di omicidio volontario premeditato, bocciando così la richiesta di arresti domiciliari avanzata dagli avvocati della difesa Marco Bianucci e Davide Giugno. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio di Rogoredo: Cinturrino aveva 6 telefoni cellulari nell'auto di servizio Tutto quello che riguarda Omicidio di Rogoredo Cinturrino aveva 6... Temi più discussi: Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Rogoredo, indagati altri 2 poliziotti del commissariato di Cinturrino; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Premeditazione, minacce, complicità: dietro ai fatti di Rogoredo emerge un sistema. Omicidio Rogoredo: altri due indagati, confermata l'accusa a CinturrinoOmicidio Rogoredo, altri due poliziotti indagati per l'omicidio dello spacciatore marocchino avvenuto lo scorso 26 gennaio. notizie.it Rogoredo, altri due indagati tra i colleghi di Cinturrino. L’ex agente ora è accusato di omicidio premeditatoSi allarga l’inchiesta sul giovane ucciso il 26 gennaio scorso dall’ex poliziotto accusato di omicidio volontario. Tra le nuove contestazioni: percosse, estorsione e spaccio ... editorialedomani.it Telespazio Messina. . OMICIDIO ROGOREDO, NUOVE ACCUSE PER IL POLIZIOTTO DI ALI’ TERME La Procura di Milano ipotizza la premeditazione per il poliziotto Carmelo Cinturrino, originario di Alì Terme, coinvolto nell’omicidio di Rogoredo. Contestati d facebook Omicidio di Rogoredo, i pm contestano la premeditazione a Cinturrino: avrebbe aspettato la morte del pusher Mansouri prima di chiamare i soccorsi x.com