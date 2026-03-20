Durante le indagini sull'omicidio di Rogoredo, la Polizia Scientifica ha sequestrato nell'auto di servizio del poliziotto Carmelo Cinturrino un totale di sei telefoni cellulari. Tra questi, anche quello utilizzato la sera dell'omicidio di Abderrahim Mansouri. Gli agenti hanno analizzato tutti i dispositivi per raccogliere elementi utili alle indagini. I telefoni sono ora al centro delle verifiche investigative.

AGI - Sono sei i telefoni cellulari analizzati dalla Polizia Scientifica e sequestrati nell'auto di servizio del poliziotto Carmelo Cinturrino, compreso quello che aveva la sera dell'omicidio di Abderrahim Mansouri. Ma sono numerosi gli altri dispositivi elettronici attualmente nella disponibilità della Squadra Mobile e che saranno successivamente oggetto di analisi investigativa. L’ agente, detenuto a San Vittore, è in attesa che il Tribunale del Riesame decida in queste ore sulla richiesta di scarcerazione con la concessione dei domiciliari presentata dai suoi legali. Il pesante quadro delle accuse. Il quadro delle accuse nei confronti del poliziotto sta diventando molto pesante con gli approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Omicidio di Rogoredo: Cinturrino aveva 6 telefoni cellulari nell'auto di servizio

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