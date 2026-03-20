Omicidio di Rogoredo | Cinturrino aveva 36 telefonini cellulari

Da agi.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Rogoredo, sono stati sequestrati 36 telefoni cellulari riconducibili a Carmelo Cinturrino. I dispositivi sono stati trovati sia in casa che in ufficio durante le indagini. Cinturrino è indagato per omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri. La scoperta dei telefoni rappresenta un elemento chiave nell’indagine in corso.

AGI - Sono 36 i telefoni riconducibili a  Carmelo Cinturrino  sequestrati in casa e in ufficio nell’ inchiesta  che lo vede indagato per l’ omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri. È quanto apprende l’AGI da fonti legali. Il cellulare che aveva il giorno dell’ omicidio  era stato sequestrato subito dalla  Squadra Mobile  delegata a svolgere gli accertamenti su disposizione del  pm Giovanni Tarzia. L’ agente, detenuto a  San Vittore, è in attesa che il  Tribunale del Riesame  decida in queste ore sulla  richiesta di scarcerazione  con la concessione dei  domiciliari  presentata dai suoi legali. Il pesante quadro delle accuse. Il  quadro delle accuse  nei suoi confronti è diventato molto pesante con gli  approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Agi.it

omicidio di rogoredo cinturrino aveva 36 telefonini cellulari
© Agi.it - Omicidio di Rogoredo: Cinturrino aveva 36 telefonini cellulari

Articoli correlati

Leggi anche: Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario: aveva sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in controllo antidroga

Leggi anche: Omicidio Rogoredo, un’amica di Mansouri: “Cinturrino aveva minacciato Zack di morte, non agiva mai da solo”

Approfondimenti e contenuti su Omicidio di Rogoredo Cinturrino aveva...

Temi più discussi: Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Rogoredo, indagati altri 2 poliziotti del commissariato di Cinturrino; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Rogoredo, nuove accuse contro Cinturrino: Premeditò l'omicidio di Mansouri.

omicidio di rogoredo omicidio di rogoredo cinturrinoOmicidio Rogoredo: altri due indagati, confermata l'accusa a CinturrinoOmicidio Rogoredo, altri due poliziotti indagati per l'omicidio dello spacciatore marocchino avvenuto lo scorso 26 gennaio. notizie.it

omicidio di rogoredo omicidio di rogoredo cinturrinoRogoredo, altri due indagati tra i colleghi di Cinturrino. L’ex agente ora è accusato di omicidio premeditatoSi allarga l’inchiesta sul giovane ucciso il 26 gennaio scorso dall’ex poliziotto accusato di omicidio volontario. Tra le nuove contestazioni: percosse, estorsione e spaccio ... editorialedomani.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.