Omicidio di Rogoredo | Cinturrino aveva 36 telefonini cellulari

Nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Rogoredo, sono stati sequestrati 36 telefoni cellulari riconducibili a Carmelo Cinturrino. I dispositivi sono stati trovati sia in casa che in ufficio durante le indagini. Cinturrino è indagato per omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri. La scoperta dei telefoni rappresenta un elemento chiave nell’indagine in corso.

AGI - Sono 36 i telefoni riconducibili a Carmelo Cinturrino sequestrati in casa e in ufficio nell’ inchiesta che lo vede indagato per l’ omicidio volontario premeditato di Abderrahim Mansouri. È quanto apprende l’AGI da fonti legali. Il cellulare che aveva il giorno dell’ omicidio era stato sequestrato subito dalla Squadra Mobile delegata a svolgere gli accertamenti su disposizione del pm Giovanni Tarzia. L’ agente, detenuto a San Vittore, è in attesa che il Tribunale del Riesame decida in queste ore sulla richiesta di scarcerazione con la concessione dei domiciliari presentata dai suoi legali. Il pesante quadro delle accuse. Il quadro delle accuse nei suoi confronti è diventato molto pesante con gli approfondimenti investigativi. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Omicidio di Rogoredo: Cinturrino aveva 36 telefonini cellulari Articoli correlati Leggi anche: Rogoredo, fermato poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario: aveva sparato e ucciso Abderrahim Mansouri in controllo antidroga Leggi anche: Omicidio Rogoredo, un’amica di Mansouri: “Cinturrino aveva minacciato Zack di morte, non agiva mai da solo” Approfondimenti e contenuti su Omicidio di Rogoredo Cinturrino aveva... Temi più discussi: Omicidio di Rogoredo, Carmelo Cinturrino è accusato di omicidio premeditato. Altri due agenti indagati; Rogoredo, indagati altri 2 poliziotti del commissariato di Cinturrino; Morte di Mansouri a Rogoredo, altri due indagati. A Cinturrino contestato l'omicidio premeditato; Rogoredo, nuove accuse contro Cinturrino: Premeditò l'omicidio di Mansouri. Omicidio Rogoredo: altri due indagati, confermata l'accusa a CinturrinoOmicidio Rogoredo, altri due poliziotti indagati per l'omicidio dello spacciatore marocchino avvenuto lo scorso 26 gennaio. notizie.it Rogoredo, altri due indagati tra i colleghi di Cinturrino. L’ex agente ora è accusato di omicidio premeditatoSi allarga l’inchiesta sul giovane ucciso il 26 gennaio scorso dall’ex poliziotto accusato di omicidio volontario. Tra le nuove contestazioni: percosse, estorsione e spaccio ... editorialedomani.it Caso Rogoredo: si allargano le indagini su Carmelo Cinturrino e l’accusa è cambiata da omicidio volontario a omicidio premeditato Il servizio completo di #ÈsempreCartabianca è solo su @mediasetinfinity - facebook.com facebook Omicidio di Rogoredo, i pm contestano la premeditazione a Cinturrino: avrebbe aspettato la morte del pusher Mansouri prima di chiamare i soccorsi x.com