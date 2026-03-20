A Lanciano, un omicidio ha portato all’arresto di un uomo che aveva inscenato il suo suicidio per sfuggire alle indagini. La procura ha concluso il procedimento, e l’uomo ha ricevuto una condanna all’ergastolo. La scena del crimine era stata allestita per far sembrare che si trattasse di un suicidio, ma le prove raccolte hanno smentito questa versione.

La verità dietro la scena del crimine. La giustizia italiana ha chiuso definitivamente il caso di un omicidio che aveva inizialmente ingannato le indagini con una finta scena di suicidio. La Corte d’Assise d’Appello dell’Aquila ha confermato l’ergastolo per Aldo Rodolfo Di Nunzio, ex vigile del fuoco di 73 anni, responsabile della morte della moglie Annamaria D’Eliseo a Lanciano. L’udienza si è svolta venerdì 20 marzo 2026, sancendo la colpevolezza dell’uomo per omicidio volontario aggravato. Il delitto originale risale al 15 luglio 2022, quando la vittima fu trovata nella rimessa-garage della loro abitazione in località Iconicella. L’analisi forense ha smontato ogni dubbio sulla natura del decesso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio a Lanciano: ergastolo simulò il suicidio

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