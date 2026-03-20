Il 24 marzo il Campidoglio di Roma ospita l’evento “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”. La giornata prevede interventi ufficiali, momenti musicali e letture pubbliche per commemorare le vittime di uno degli atti più tragici della storia della città. L’iniziativa coinvolge istituzioni e cittadini in un momento di memoria collettiva.

Cosa: “335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine”, una giornata di memoria tra riflessioni istituzionali, musica e letture.. Dove e Quando: Piazza del Campidoglio, martedì 24 marzo 2026, a partire dalle ore 15:00.. Perché: Per onorare le 335 vittime del massacro nazista a 82 anni di distanza, celebrando Roma Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza.. Il passare dei decenni non scalfisce la forza del ricordo, anzi, sembra rendere ancora più necessario il dovere civico di tramandare la memoria storica alle nuove generazioni. A ottantadue anni da quel tragico 24 marzo 1944, Roma si stringe nuovamente attorno al dolore e alla fierezza della sua storia con l’iniziativa 335 – Roma ricorda l’eccidio delle Fosse Ardeatine. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - oma non dimentica: il 24 marzo il Campidoglio ricorda l’eccidio

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