Olimpiadi delle Telecomunicazioni a Città della Scienza la finale nazionale

Le Olimpiadi delle Telecomunicazioni si svolgono a Città della Scienza con la finale nazionale dei TLC Games 2026. Dopo una fase online che ha visto una vasta partecipazione e un alto livello tecnico, ora si avvicina il momento della prova conclusiva. La competizione coinvolge studenti e appassionati, pronti a mettere alla prova le proprie competenze nel settore delle telecomunicazioni.

Dopo una fase online che ha registrato grande partecipazione e un livello tecnico elevato, i TLC Games 2026 si preparano alla loro sfida conclusiva. L’appuntamento è fissato per il 23 marzo a Napoli, negli spazi di Città della Scienza di via Coroglio 57, per la finale nazionale delle Olimpiadi delle Telecomunicazioni, iniziativa rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori italiane, promossa dal Programma di Ricerca e Sviluppo PNRR RESTART e organizzata dal CNIT – Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni. Quattro le squadre che hanno conquistato l’accesso alla finale, dopo la sfida online del 22 febbraio, a cui hanno partecipato 31 squadre e oltre 160 ragazzi impegnati nelle challenge. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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