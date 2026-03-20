Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Felicità, un'occasione per riflettere su come le persone vivano e percepiscano il benessere. La ricorrenza è stata istituita per promuovere l'importanza di trovare momenti di gioia quotidiana e condividere buone pratiche per migliorare la qualità della vita. Al Bano e Romina hanno espresso le loro opinioni su cosa significhi essere felici.

Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della felicità. La ricorrenza voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite è stata istituita attraverso la risoluzione 66281 del 2012 con l’obiettivo di riconoscere l’importanza della felicità nella vita delle persone in tutto il mondo e spingere tutti i Paesi a promuovere politiche che migliorino la qualità della vita delle persone puntando sulla pace, una crescita economica più equa e sostenibile, tutela del pianeta e riconoscimento del benessere come un diritto universale della persona umana. La data scelta coincide con l’equinozio di primavera, simbolo di rinascita e benessere globale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Oggi si festeggia la Giornata della Felicità. Come nasce, come comportarsi, che ne pensano Al Bano e Romina

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La ricerca della felicità è un’aspirazione universale che riguarda la vita di ogni persona e, sempre più, anche le scelte collettive. Lo ricorda l’ONU con la Giornata internazionale della felicità, che si celebra il 20 marzo di ogni anno dal 2012. #ANSA x.com