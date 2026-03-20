Oggi prende il via la primavera! Ecco quando ci sarà l’equinozio

Oggi inizia ufficialmente la primavera e si verifica l’equinozio, un evento astronomico in cui l’asse terrestre si allinea lateralmente rispetto al Sole. Questo fenomeno segna il momento in cui il giorno e la notte hanno durata uguale. L’equinozio di primavera si verifica in circa metà del mese, determinando il cambio di stagione e l’inizio di un nuovo ciclo naturale.

Nel momento dell’equinozio, l’asse terrestre si dispone lateralmente rispetto al Sole. Il risultato è una distribuzione quasi uniforme della luce tra emisfero nord e sud. Dal 2008 la primavera inizia con un giorno di anticipo, il 20 marzo e questo anticipo durerà per tantissimi anni, esattamente fino al 2102. L’equinozio è la data in cui il giorno ha esattamente la stessa durata della notte: data che cade proprio il 20 marzo, per via dell'inclinazione dell'asse terrestre e del calendario gregoriano. Quest'anno l'equinozio di primavera cade il 20 marzo alle ore 15.46 del pomeriggio in Italia, dando quindi ufficialmente il via alla bella stagione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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