oggi inizia la primavera

Oggi inizia ufficialmente la primavera, anche se secondo la convenzione si considera il 21 marzo come data di inizio. Questa mattina l'equinozio di primavera si verifica alle ore 10:24, segnando il momento in cui il giorno e la notte durano circa lo stesso tempo. Da oggi le giornate cominceranno ad allungarsi e le temperature, seppur ancora variabili, tenderanno a salire lentamente.

Alle 15:46 di venerdì ci sarà l’equinozio di primavera, cioè l’evento astronomico che segna l’inizio della stagione primaverile. Anche se convenzionalmente si dice che le stagioni cominciano sempre il giorno 21 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, le date esatte di equinozi e solstizi dipendono dalla rivoluzione della Terra: l’equinozio di primavera non sarà il 21 marzo fino al 2102, ma il 20 oppure il 19. L’equinozio è il momento preciso in cui il Sole si trova allo zenit dell’equatore della Terra, cioè esattamente sopra la testa di un ipotetico osservatore che si trovi in un punto specifico sulla linea dell’equatore. Il giorno... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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