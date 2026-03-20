Nel consiglio comunale di oggi si discuterà dell’asilo nido di Monti, con un ordine del giorno che raccoglie vari temi importanti per il territorio. La seduta è programmata per le 18, coinvolgendo i membri dell’amministrazione e i rappresentanti del quartiere. La questione dell’asilo rappresenta uno dei punti principali all’ordine del giorno.

Un ordine del giorno denso di temi cruciali per il futuro del territorio. È stata fissata per oggi alle 18.30 in prima convocazione la seduta del consiglio comunale di Licciana Nardi, per discutere provvedimenti che spaziano dai servizi all’infanzia fino alla programmazione sanitaria. Il punto più atteso l’istituzione del nuovo nido d’infanzia ‘L’Alveare, in località Monti. L’amministrazione è chiamata ad approvare il regolamento di gestione della struttura, un passo fondamentale per potenziare l’offerta educativa del comune e rispondere alle esigenze delle giovani famiglie della zona. L’apertura del nuovo nido rappresenta un investimento strategico contro lo spopolamento e a favore della conciliazione tra tempi di vita e lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi in consiglio si parla dell’asilo nido di Monti

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