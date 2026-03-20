Alle 17 di oggi si svolge al Liceo ‘Volta’ di Colle la quarta edizione del Festival letterario Voltapagina, un evento che ogni anno mette in mostra le opere e le idee di studenti e insegnanti della scuola. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si tiene nell’aula magna dell’istituto e prevede una serie di interventi e presentazioni letterarie.

Oggi alle 17, la quarta edizione del Voltapagina, il rinomato Festival letterario che annualmente celebra la creatività e il talento degli studenti e dei docenti del Liceo ‘Volta’ di Colle. Un evento che, con la sua inconfondibile eleganza, ha da sempre costituito un palcoscenico privilegiato per l’espressione letteraria, non solo come momento di confronto culturale, ma anche come veicolo di riflessione sulle possibili evoluzioni della parola e della narrativa. Il programma di quest’anno si preannuncia particolarmente ricco e stimolante. Si aprirà con la presentazione delle distopie ideate dagli studenti, autentici capolavori di fantasia che offrono inedite e ironiche riletture di trame romanzesche, celebri biografie o significativi eventi storici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oggi alle 17 al Liceo ‘Volta’ Festival letterario Voltapagina

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