Il 20 marzo si ricorda Santa Alessandra di Amiso e le sue compagne, martiri dei primi secoli. Sono state condannate a morte nelle fornaci ardenti per aver testimoniato la propria fede. La loro vicenda si è svolta in un periodo in cui il martirio rappresentava una forma estrema di testimonianza religiosa. La ricorrenza evidenzia il loro sacrificio e la brutalità delle persecuzioni dell’epoca.

Martiri dei primi secoli, santa Alessandra di Amiso e compagne testimoniarono la fede e furono condannate ad una morte orribile, quella nelle fornaci ardenti. I primi secoli della fede cristiana videro una moltitudine di martiri che affrontarono la morte per amore di Cristo: tra di essi ci sono santa Alessandra di Amiso e compagne, che si ricordano oggi 20 marzo. Sono davvero molto scarne le informazioni circa queste donne cristiane che testimoniarono la fede nel Salvatore e morirono pur di non rinnegarla patendo peraltro atroci supplizi fisici e morali. Il Martirologio Romano fissa in questa data la memoria liturgica di santa Alessandra e di altre 7 donne che subirono insieme la stessa sorte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 20 Marzo, Santa Alessandra di Amiso e compagne: la storia del martirio nelle fornaci ardenti

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