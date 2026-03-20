Nuovo Pronto soccorso Cittadinanzattiva | Punto di ripartenza

È stata inaugurata la nuova ala del Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, un evento che ha suscitato reazioni positive tra i rappresentanti di Cittadinanzattiva. La responsabile locale ha espresso soddisfazione e ha commentato l’apertura come un passo importante, definendola una “punto di ripartenza” per il servizio sanitario. La struttura ampliata mira a migliorare l’accoglienza e la gestione dei pazienti nel territorio.

Tempo di lettura: 3 minuti pertura nuova ala del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino, soddisfatta Marcarelli (Cittadinanzattiva) “Accogliamo con grande soddisfazione e con un sentito ‘finalmente’ l’apertura della nuova ala del Pronto Soccorso dell’A.O.R.N. Moscati di Avellino, estesa per circa 1.400 metri quadrati”. Così Angela Marcarelli, Coordinatrice Assemblea Territoriale Cittadinanzattiva Bassa Irpinia – Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino. “Dopo anni passati a segnalare criticità strutturali e assistenziali, a chiedere interventi risolutivi capaci di garantire a pazienti e professionisti un luogo di cura e di lavoro... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuovo Pronto soccorso, Cittadinanzattiva: “Punto di ripartenza” Articoli correlati Punto Itinerante di intervento: sportello di “Cittadinanzattiva”Venerdi 6 febbraio alle ore 17:00 aprirà a Venticano, presso la Sala Civica sita in Piazza A. Nuovo direttore Petralia in visita ai pronto soccorso di Borgo Trento«L’ospedale non deve essere un mondo a parte: al centro ci sono persone e relazioni di cura», ha dichiarato il dg di Aoui Il nuovo direttore generale... Aggiornamenti e notizie su Nuovo Pronto Temi più discussi: Pronto Soccorso Moscati di Avellino, inaugurata la nuova ala da 1400 metri quadrati: Montefalcione esulta; Da oggi il nuovo pronto soccorso, ora il Moscati può respirare; Ospedale di Sapri: sbloccati 6 milioni di euro per il nuovo Pronto Soccorso e reparti specialistici. ‘Cervello’, inaugurato il nuovo Pronto Soccorso: Struttura all’avanguardiaPALERMO – Un nuovo tassello nel piano di potenziamento della sanità palermitana. È stato inaugurato questa mattina il nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale Cervello, un intervento strutturale atteso da ... livesicilia.it Percorsi cromatici e personale dedicato all’accoglienza. Ecco il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale San MartinoPercorsi cromatici per guidare i pazienti dall’ingresso del Pronto Soccorso fino alle sale d’attesa interne delle diverse specialità, personale dedicato esclusivamente alla prima accoglienza, due ... quotidianosanita.it Cittadinanzattiva: finalmente il nuovo pronto soccorso #cittadinanzattiva #prontosoccorso #avellino #ospedale #telenostra - facebook.com facebook POGGIBONSI - Nuovo pronto soccorso di Campostaggia: a fine marzo l’inizio dei lavori per la camera ardente. Il nuovo DEA sarà poi costruito al posto dei locali al momento occupati dalla attuale camera ardente. x.com