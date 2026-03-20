Nuovi colpi iraniani su Arabia Saudita Kuwait e Qatar Doha | A rischio le forniture energetiche all’Italia

L'Iran ha lanciato nuovi attacchi contro obiettivi in Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Doha ha dichiarato che le forniture energetiche destinate all’Italia sono messe a rischio. Il ministro degli esteri di Teheran ha affermato che non ci sarà moderazione finché continueranno gli attacchi. La situazione coinvolge diversi paesi del Golfo e le fonti di energia europee.

DAL NOSTRO INVIATODUBAI - «Almeno smettete di bombardare mentre parliamo.». Riad, ore 11. Si stanno ascoltando al telefono da tre minuti. Da una parte c’è Hakan Fidan, il ministro degli Esteri turco, appena atterrato in un salone riservato dell’aeroporto per incontrare i capi sauditi e gli sceicchi del Golfo. Dall’altra parte del filo, nascosto in un bunker di Teheran, c’è Abbas Araghchi, il suo collega iraniano. La Turchia sta lavorando sodo, per spegnere i nuovi incendi nel Golfo. E questa telefonata può smuovere qualcosa. D’improvviso, passano a Fidan un’agenzia: gl’iraniani hanno bombardato la raffineria di Yanbu, sul Mar Rosso. Il turco fatica a trattenersi: «Io capisco le vostre emergenze strategiche — sbotta —. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Nuovi colpi iraniani su Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Doha: «A rischio le forniture energetiche all’Italia» Articoli correlati Iran, la diretta. Raid israeliani su Beirut e Teheran, pioggia di missili su Kuwait e Arabia SauditaL'undicesimo giorno della guerra contro l'Iran segna l'escalation più intensa finora. Leggi anche: Continua la rappresaglia iraniana: droni contro le ambasciate Usa in Arabia Saudita e Kuwait Contenuti e approfondimenti su Arabia Saudita Discussioni sull' argomento Nuovi colpi iraniani su Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Doha: A rischio le forniture energetiche all'Italia; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese; Attacco con un drone alla base italiana in Kuwait. Nessun ferito. Distrutto un nostro velivolo; L’Iran sferra l’attacco più vasto dall’inizio della guerra. Nuovi colpi iraniani su Arabia Saudita, Kuwait e Qatar. Doha: «A rischio le forniture all’Italia»Il ministro degli esteri di Teheran: «Nessuna moderazione finché ci attaccheranno». Gli Stati del Golfo chiedono agli Stati Uniti più armi per difendersi e il Pentagono sblocca 16 miliardi di dollari ... corriere.it la Repubblica. . Venerdì 20 marzo i fedeli musulmani si sono riuniti nella Grande Moschea della Mecca, in Arabia Saudita, per la preghiera dell'Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan: il mese di digiuno e riflessione spirituale - facebook.com facebook Il Qatar perde un quinto del gas. Netanyahu: "Ho agito da solo su South Pars". Droni iraniani colpiscono raffinerie in Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati. x.com