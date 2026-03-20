Una nuova truffa su WhatsApp sta circolando in Italia, coinvolgendo falsi preventivi di dentisti di DentalPro. I truffatori inviano messaggi fraudolenti che sembrano provenire dalla clinica, con l’obiettivo di ottenere dati personali o denaro. Le autorità avvertono gli utenti di prestare attenzione a questi messaggi ingannevoli e di evitare di condividere informazioni sensibili. La vicenda evidenzia ancora una volta come il cybercrimine sfrutti le piattaforme di messaggistica.

Il mondo del cybercrimine non si ferma e l’ultima frontiera dell’inganno corre veloce sulle chat di messaggistica istantanea. Questa volta, a finire nel mirino degli hacker è DentalPro, il noto gruppo di centri odontoiatrici attivo su scala nazionale, il cui nome viene utilizzato impropriamente per dare autorevolezza a richieste di denaro totalmente fraudolente. La dinamica è subdola: i truffatori inviano messaggi su WhatsApp sollecitando il pagamento di «presunti preventivi per cure dentali», documenti che a un occhio poco attento possono apparire veritieri ma che sono in realtà «del tutto falsi e ingannevoli». Il pericolo maggiore riguarda chi ha effettivamente frequentato una delle cliniche del gruppo di recente, poiché l’utente potrebbe scambiare il messaggio per un sollecito reale e procedere con il bonifico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nuova truffa WhatsApp sconvolge l’Italia: “Falsi preventivi dei dentisti di DentalPro”

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