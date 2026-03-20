Norton Cuffy Juve un emissario segue da vicino il calciatore | i bianconeri vogliono abbassare le richieste del Genoa in questo modo

Un emissario della Juventus sta monitorando da vicino Norton Cuffy, difensore inglese attualmente al Genoa, nel tentativo di valutare la situazione. I bianconeri cercano di negoziare per ridurre le richieste economiche avanzate dal club ligure. La trattativa è in corso e le parti stanno negoziando i termini dell’eventuale trasferimento. La Juventus segue da vicino la situazione del calciatore e del Genoa.

Norton Cuffy Juve, un emissario segue da vicino il difensore inglese, e intanto i bianconeri vogliono abbassare le richieste del Genoa così. La Juve riaccende i motori per Brooke Norton-Cuffy. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il difensore inglese è tornato una priorità dopo il corteggiamento invernale, spinto dalla profonda stima della dirigenza bianconera che lo portò in Italia dall’ Arsenal per una cifra irrisoria. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’operazione è già entrata nel vivo con i primi dialoghi avviati con il Gruppo Roc Nations, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore. Sebbene il ragazzo vanti diverse richieste in Premier League, il rapporto di fiducia con l’attuale management juventino potrebbe risultare decisivo per battere la concorrenza d’oltremanica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton Cuffy Juve, un emissario segue da vicino il calciatore: i bianconeri vogliono abbassare le richieste del Genoa in questo modo Articoli correlati Norton-Cuffy alla Juve: bianconeri ancora interessati. Ma queste sono le condizioni del GenoaBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Norton-Cuffy Juve, contatto diretto con il Genoa: la risposta dà fiducia ai bianconeri. Tutte le novità sulla trattativaOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i... Approfondimenti e contenuti su Norton Cuffy Juve Temi più discussi: Thuram-Juventus, piovono smentite: i bianconeri hanno altre idee. Norton-Cuffy può tornare d'attualità; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026; Vicario, apertura totale al ritorno in Italia: cosa filtra sull’Inter e il piano della Juve in porta; Dimarco da MVP, Odgaard all'incrocio e tutti gli altri gol Serie A Enilive. Infortunati Genoa, De Rossi perde un titolare! Il punto su Norton-Cuffy e OtoaInfortunio Baldanzi - Brutte notizie in casa Genoa a 4 giorni dalla sfida contro la Roma, in programma, domenica 8 marzo alle ore ... fantamaster.it Genoa, Norton-Cuffy e Otoa ad un passo dal forfaitIl difensore danese verso la terza assenza consecutiva per un infortunio alla caviglia. Problema muscolare per il laterale, rivelazione della formazione di De Rossi ... ilromanista.eu La Juve torna su Norton Cuffy Il piano bianconero - facebook.com facebook