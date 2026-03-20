L’Inter è a Londra per rinforzare il centrocampo e ha in programma un affare con il Chelsea. Ausilio ha seguito dal vivo la partita di Champions tra Chelsea e PSG, mentre in Italia la società lavora per la prossima stagione. La trasferta londinese si inserisce nelle strategie di mercato dei nerazzurri, concentrati su nuovi acquisti per il centrocampo.

Ausilio lo ha seguito dal vivo nel corso della sfida di Champions tra Chelsea e PSG In casa Inter si lavora in vista della prossima stagione. Il blitz a Londra di Ausilio, svelato in largo anticipo da Calciomercato.it, è servito anzitutto per avanzare in maniera decisa sul fronte portiere. Nello specifico per Guglielmo Vicario, nome in pole per il dopo Sommer. (Instagram) – Calciomercato.it Indiscrezioni londinesi, tuttavia, segnalano come la ‘missione’ londinese del Ds nerazzurro abbia avuto anche altri scopi. Sempre di mercato, s’intende, con un profilo che torna in auge per l’Inter che verrà: quello di Andrey Santos, brasiliano classe 2004 in forza al Chelsea. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Non solo Vicario, Inter a Londra anche per il centrocampo: affare col Chelsea

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