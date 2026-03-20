I BTS hanno pubblicato il loro nuovo album intitolato “Arirang” dopo aver terminato il servizio militare. Il progetto mira a rappresentare le radici culturali della Corea e si presenta come un ritorno alla musica per la band. Il rilascio segna un passo importante nella loro carriera e ha suscitato interesse tra i fan di tutto il mondo.

I BTS hanno ufficialmente rilasciato il loro nuovo album intitolato “Arirang”, un progetto che segna il ritorno della band dopo la pausa per il servizio militare e che punta a celebrare le radici coreane del gruppo. Il titolo scelto non è casuale: “Arirang” è il nome del canto popolare più famoso della Corea, considerato un vero e proprio inno nazionale non ufficiale che racchiude l’anima e la storia del Paese. La pubblicazione anticipa un monumentale concerto a Seul presso il Palazzo Gyeongbokgung e un tour mondiale di 82 tappe, confermando la volontà della band di ripartire dalla propria identità culturale per conquistare nuovamente la scena globale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Non è solo musica: i BTS pubblicano “Arirang” e spiegano al mondo l’anima della Corea. Ecco cosa significa

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