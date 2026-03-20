Non autosufficienza sì al piano In arrivo 3 mld fino al 2027

Il governo ha approvato un piano dedicato alle persone non autosufficienti, con l’obiettivo di fornire nuovi fondi. Nei prossimi tre anni saranno disponibili circa 3 miliardi di euro, destinati a sostenere chi ha bisogno di assistenza. La ripartizione delle risorse avverrà entro il 2027, con l’intento di migliorare i servizi e le strutture dedicate a questa categoria.

Persone non autosufficienti. In arrivo nuovi fondi per un totale di circa 3 miliardi di euro che verranno ripartiti in tre anni. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 mld fino al 2027 Articoli correlati Si arrampicano sul palazzo fino al terzo piano: ladri fuggono all'arrivo della poliziaDue malviventi hanno svaligiato un appartamento vicino via Garbini per poi scappare. Juan Jesus vicino al rinnovo: si legherà al Napoli fino al 2027La scelta di Antonio Conte di schierare Juan Jesus anche contro l’Inter ha pagato ancora. Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 mld fino al 2027 Una selezione di notizie su Non autosufficienza sì al piano In... Temi più discussi: Piano non autosufficienza 2025-2027. Doppio binario anziani-disabili, nuovi criteri di riparto e soglie Isee fino a 65.000 euro per i casi più gravi; Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 miliardi fino al 2027; Persone disabili under 70: ecco il Piano che stanzia 3 miliardi e premia la vita indipendente; Piano Nazionale per la Non Autosufficienza: il diritto a una vita dignitosa non può più essere rinviato. Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 miliardi fino al 2027Approvato in conferenza unificata il nuovo programma dedicato a chi ha disabilità gravi fino ai 70 anni. Il viceministro Belucci: investimento storico. avvenire.it Disabilità, via libera al Piano nazionale per la non autosufficienza dalla Conferenza Stato-RegioniIl Piano 2025-2027 riguarda le persone con disabilità non autosufficienti che abbiano un’età fino a 70 anni. Fondi ripartiti tra le Regioni destinati a servizi quali assistenza domiciliare, sostegno a ... corriere.it #TG2000 - Non autosufficienza, sì al piano. In arrivo 3 mld fino al 2027 #20marzo #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com Il Piano nazionale per la non autosufficienza 2025–2027 introduce cambiamenti rilevanti per l’organizzazione dei servizi e per il ruolo della professione infermieristica nel sistema sociosanitario. Il primo elemento chiave è il “doppio binario”: separazione tra pe - facebook.com facebook